Neler yapıyor neler! Dzeko, Tottenham'dan sonra Pendikspor'a da aynı kabusu yaşattı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Fenerbahçe, Pendikspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

DZEKO'DAN 12 YIL SONRA BİR İLK

Pendikspor filelerine üç gol gönderen Edin Dzeko, Ağustos 2011'den (Manchester City vs Tottenham) bu yana ilk kez bir lig maçında hat-trick yaptı.

DZEKO'DAN HAT-TRICK

İkinci yarıda sahneye çıkan yıldız futbolcu Edin Dzeko, 65, 77 ve 87. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve Fenerbahçe maçı 5-0 kazandı.