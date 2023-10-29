Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Fenerbahçe, Pendikspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
Pendikspor filelerine üç gol gönderen Edin Dzeko, Ağustos 2011'den (Manchester City vs Tottenham) bu yana ilk kez bir lig maçında hat-trick yaptı.
İkinci yarıda sahneye çıkan yıldız futbolcu Edin Dzeko, 65, 77 ve 87. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve Fenerbahçe maçı 5-0 kazandı.
Son Dakika › Futbol › Neler yapıyor neler! Dzeko, Tottenham'dan sonra Pendikspor'a da aynı kabusu yaşattı - Son Dakika