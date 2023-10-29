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Neler yapıyor neler! Dzeko, Tottenham'dan sonra Pendikspor'a da aynı kabusu yaşattı - Son Dakika

Neler yapıyor neler! Dzeko, Tottenham'dan sonra Pendikspor'a da aynı kabusu yaşattı

Son Güncelleme: 29.10.2023 21:35

Edin Dzeko, Pendikspor karşısında hat-trick yaparak 12 yıl sonra bir ilke imza attı. Son hat-trick'ini Ağustos 2011'de Manchester City'de oynarken Tottenham'a yapan Dzeko, Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyetinde büyük rol oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Fenerbahçe, Pendikspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

DZEKO'DAN 12 YIL SONRA BİR İLK

Pendikspor filelerine üç gol gönderen Edin Dzeko, Ağustos 2011'den (Manchester City vs Tottenham) bu yana ilk kez bir lig maçında hat-trick yaptı.

Dile kolay tam 12 yıl! Dzeko, Tottenham'ın ardından Pendikspor'a da aynı duyguyu yaşattı

DZEKO'DAN HAT-TRICK

İkinci yarıda sahneye çıkan yıldız futbolcu Edin Dzeko, 65, 77 ve 87. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve Fenerbahçe maçı 5-0 kazandı.

Dile kolay tam 12 yıl! Dzeko, Tottenham'ın ardından Pendikspor'a da aynı duyguyu yaşattı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Manchester, Pendikspor, Fenerbahçe, Edin Dzeko, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Neler yapıyor neler! Dzeko, Tottenham'dan sonra Pendikspor'a da aynı kabusu yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neler yapıyor neler! Dzeko, Tottenham'dan sonra Pendikspor'a da aynı kabusu yaşattı - Son Dakika
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