3 puanda büyük rol oynadı! Wifried Zaha, Galatasaray'da ilk golünü attı - Son Dakika

3 puanda büyük rol oynadı! Wifried Zaha, Galatasaray'da ilk golünü attı

Son Güncelleme: 30.09.2023 21:47

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçta Wilfried Zaha, sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren golü attı. Yıldız futbolcu, ilk kez 11'de yer aldığı maçta sarı-kırmızılılardaki ilk golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın sahasında Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta sahneye çıkan ve ilk kez takımıyla 11'de yer alan Wilfried Zaha, attığı müthiş golle takımının geri dönüşünü başlattı ve sarı-kırmızılılarda ilk golünü kaydetti.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray, MKE Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü'yü geçmekte zorlanırken sahneye çıkan isim Wilfried Zaha oldu. Fildişi Sahilli yıldız, Galatasaray formasıyla ilk golünü atarak takımına beraberliği getirdi.

Maça damga vurdu! Wifried Zaha, Galatasaray'da ilk golünü attı

İLK KEZ 11'DEYDİ

Wilfried Zaha, Ankaragücü maçına 11'de başladı. Bu sezon oynadığı 5 maça sonradan dahil olan Zaha, Ankara ekibi karşısında ilk kez 11'de görev aldı.

Maça damga vurdu! Wifried Zaha, Galatasaray'da ilk golünü attı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Wilfried Zaha, Galatasaray, Ankaragücü, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol 3 puanda büyük rol oynadı! Wifried Zaha, Galatasaray'da ilk golünü attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 puanda büyük rol oynadı! Wifried Zaha, Galatasaray'da ilk golünü attı - Son Dakika
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