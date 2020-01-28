Maça gelen taraftarların üzerinden çıkanlar polisi şaşkına çevirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Maça gelen taraftarların üzerinden çıkanlar polisi şaşkına çevirdi - Son Dakika

Maça gelen taraftarların üzerinden çıkanlar polisi şaşkına çevirdi

6 saat önce

Denizlispor'un oynadığı karşılaşmalarda maçı izlemeye gelenlerin polis arama noktalarında üstlerinden çıkan kesici ve delici aletler, herkesi şoke etti.

Maça gelen taraftarların üzerinden çıkanlar polisi şaşkına çevirdi, System.String[]

Denizlispor'un oynadığı karşılaşmalarda maçı izlemeye gelenlerin polis arama noktalarında üstlerinden çıkan kesici ve delici aletler, herkesi şoke etti. Bazı seyircilerin üstünden keser, çekiç, bıçak, kurusıkı tabanca ve testere gibi malzemeler ele geçirildi.


Denizli Atatürk Stadyumu'nda Denizlispor maçlarını izlemek için gelen taraftarlar, arama noktalarında polisler ve özel güvenlik tarafından aranıyor. Yapılan aramalarda taraftarların üzerlerinden çıkan kesici ve delici aletler herkesi şoke etti. Arama noktalarına kadar üzerlerinde özel yapım bıçak, demir sopa, maket bıçağı, içerisine çelik malzeme yerleştirilmiş sopa, kurusıkı tabanca ve döner bıçağı gibi çok sayıda delici ve kesici aletler ele geçirildi.


Taraftarlar, üst arama detektöründen geçirildikten sonra bilet kontrol noktalarında yapılan ikinci bir aramanın ardından stadyuma alınması güvenlik açısından önemli olduğu herkes tarafından anlaşıldı. - DENİZLİ

Denizlispor, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:09 Kaynak: İHA
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