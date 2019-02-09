Son Dakika Haberleri: Maça Giden Hakemler Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Maça Giden Hakemler Kaza Yaptı: 4 Yaralı

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde amatör maçta görevli hakemlerin bulunduğu otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Maça Giden Hakemler Kaza Yaptı: 4 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde amatör maçta görevli hakemlerin bulunduğu otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bolaman Mahallesi'nde Halim Odabaş'ın kullandığı 52 AS 511 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 52 FP 696 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, Odabaş'ın yanı sıra beraberindeki Eren Şimşek ve Süheyl Şirin ile Ordu İl Hakem Kurulu Başkanı Kahraman Minnet yaralandı.

Yaralılar, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Odabaş, Şimşek ve Şirin'in Ordu 1. Amatör Lig'de Yaşamspor ile Demirspor arasında oynanacak maçın hakemleri oldukları öğrenildi.

Maç, kaza nedeniyle ertelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:12 Kaynak: AA

Fatsa, Ordu, Güncel
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