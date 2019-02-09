Maça Giden Hakemler Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde amatör maçta görevli hakemlerin bulunduğu otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde amatör maçta görevli hakemlerin bulunduğu otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Bolaman Mahallesi'nde Halim Odabaş'ın kullandığı 52 AS 511 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 52 FP 696 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



Kazada, Odabaş'ın yanı sıra beraberindeki Eren Şimşek ve Süheyl Şirin ile Ordu İl Hakem Kurulu Başkanı Kahraman Minnet yaralandı.



Yaralılar, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Öte yandan, Odabaş, Şimşek ve Şirin'in Ordu 1. Amatör Lig'de Yaşamspor ile Demirspor arasında oynanacak maçın hakemleri oldukları öğrenildi.



Maç, kaza nedeniyle ertelendi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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