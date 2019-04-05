Maça Hakem Atamayı Unuttular!
1 saat önce
- Maça hakem atamayı unuttular!
- Maça hakem atamayı unuttular!
KAYSERİ - Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi 27. haftasında oynanması gereken İstikbal Mobilya
Kayserispor-Demir Grup Sivasspor
maçı ilginç bir olaya sahne oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu bu maça hakem atamayı unutunca, iki takım yaklaşık 45 dakika sahada hakemlerin gelmesini bekledi.
Kayseri'de futbol sahalarında nadir görülen olaylardan biri yaşandı. Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi 27. haftasında oynanması gereken İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı için her iki takım da zamanında Erkilet
Stadı'na geldi. Isınma hareketlerini yapan oyuncular maçın başlama saatinde formalarını giyerek seremoni için sahaya çıktı. Ancak, beklenen hakemler bir türlü sahaya çıkmadı. Daha sonra İl Hakem Kurulu'na ulaşan takım yetkilileri maça hakem ataması yapıldığının unuttuğunu öğrendi. Hakem Kurulu, acilen yeni bir trio görevlendirerek Erkilet Stadı'na gönderdi. Bu zaman içerisinde oyuncular ise formaları ile ısınma hareketlerine devam etti. Yeni trionun gelmesi ile birlikte karşılaşma yaklaşık 45 dakika gecikmeli olarak başlayabildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:32 Kaynak: İHA
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