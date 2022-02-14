Üye Girişi
Maça sevgililerle geldiler - Son Dakika

Maça sevgililerle geldiler

14.02.2022 21:02
Maça sevgililerle geldiler

Adana Demirspor - Beşiktaş maçını 30 bin taraftar tribünden takip etti.

Adana Demirspor - Beşiktaş maçını 30 bin taraftar tribünden takip etti. 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle tribünlerdeki çiftlerin yoğunluğu da dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Adana Stadı'nda oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş müsabakasında 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle çiftler ve ailelerin yoğunluğu dikkat çekti. 30 bin seyircinin takip ettiği karşılaşmada 'Bizim sevgilimiz Adana Demirspor' diyen mavi-lacivertli taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

(Zafer Şahin - Umutcan İşledici/İHA)

YORUMLAR
500

Adana Demirspor, Sevgililer Günü, Beşiktaş, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maça sevgililerle geldiler - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:04 Oğuzhan Koç'tan, Demet Özdemir'e sürpriz evlenme teklifi!
20:59 "Rabbime kurban ettim" diyerek oğlunun boğazını kesmişti! İyileşen çocuk yaşananları anlattı, anne şikayetçi olmadı
20:58 Hesap değiştirmeyi unutan Hakan Karaahmet, sosyal medyada kendi kendini öv öv bitiremedi
20:57 Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na "doğal gaz karından vazgeçme" önerisi! Kabul edilirse faturalarda ciddi düşüş yaşanacak
20:30 3600 ek gösterge için Bakanlık ve sendika toplanıyor! Ayrıntıları belirlenen taslaklar konuşulacak
20:26 Pınar Gültekin davasında katil zanlısı Metin Avcı, mahkeme başkanının sorusuna verdiği cevapla kan dondurdu!
20:24 Hakkında soruşturma başlatılan sağlık çalışanı, evinde kafası çöp poşetine geçirilmiş olarak ölü bulundu
20:23 Taraftardan büyük destek! Uşak'tan gelen Kerem, Beşiktaş formasıyla bir ilk yaşayacak
20:22 Pavyon baskınına giden polise saldırmışlardı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
19:30 Süper Lig'de heyecanı yüksek karşılaşma! Beşiktaş'tan Adana Demirspor'a karşı şaşırtan ilk 11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 21:20:58. #1.13#
SON DAKİKA: Maça sevgililerle geldiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement