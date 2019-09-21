Macahel'e mevsimin ilk karı yağdı

Artvin'in Borçka ilçesindeki bin 860 rakımlı Macahel Zirvesi'ne çıkan vatandaşlar kar keyfi yaşadı

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan bin 860 rakımlı Camili (Macahel) Zirvesi'ne çıkan vatandaşlar mevsimin ilk karının keyfini yaşadı.

Zirve geçidinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Kar altında yörede bulunan yaban mersini (likarpa) toplamayı da ihmal etmeyen vatandaşlar, o anları da cep telefonları ile kaydetti.