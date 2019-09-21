Son Dakika Haberleri: Macahel'e mevsimin ilk karı yağdı
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Macahel'e mevsimin ilk karı yağdı

1 saat önce

Macahel'e mevsimin ilk karı yağdı Artvin'in Borçka ilçesindeki bin 860 rakımlı Macahel Zirvesi'ne çıkan vatandaşlar kar keyfi yaşadıARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan bin 860 rakımlı Camili (Macahel) Zirvesi'ne çıkan vatandaşlar mevsimin ilk karının keyfini yaşadı.

Macahel'e mevsimin ilk karı yağdı

Artvin'in Borçka ilçesindeki bin 860 rakımlı Macahel Zirvesi'ne çıkan vatandaşlar kar keyfi yaşadı

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan bin 860 rakımlı Camili (Macahel) Zirvesi'ne çıkan vatandaşlar mevsimin ilk karının keyfini yaşadı.

Zirve geçidinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Kar altında yörede bulunan yaban mersini (likarpa) toplamayı da ihmal etmeyen vatandaşlar, o anları da cep telefonları ile kaydetti.

Macahel'e mevsimin ilk karı yağdı

Artvin, Camili, Borçka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:25 Kaynak: İHA
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