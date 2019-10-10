Macahel için yerel yönetim yapısı oluşturulacak

Artvin'in Borçka İlçesinde bulunan, UNESCO'nun koruması altındaki biyosfer rezerv alanı Macahel (Camili) için yerel yönetim yapısı oluşturulması kararlaştırıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Hopa Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıda, bölgenin 2005 yılında Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olarak ilan edildiğini anımsatarak, 2019 itibariyle 124 ülkede 701 biyosfer rezervinin bulunduğunu ifade etti.

Biyolojik çeşitlilik açısından bu alanların küresel öneme sahip olduğuna işaret eden Doruk, "UNESCO 30. MAB Uluslararası Eşgüdüm Konsey kararı uyarınca Camili biyosfer rezerv alanının resmi bir yönetim yapısının tesis edilmesi konusu ülkemiz resmi makamlarına iletildi." dedi.

Doruk'un konuşmasının ardından devam eden toplantıda, Macahel (Camili) için yerel yönetim yapısı oluşturulması kararlaştırıldı.

Toplantıya, Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Ulu katıldı.