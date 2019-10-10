Son Dakika Haberleri: Macahel için yerel yönetim yapısı oluşturulacak
Son Dakika Güncel Macahel için yerel yönetim yapısı oluşturulacak

Macahel için yerel yönetim yapısı oluşturulacak

15 dakika önce

Artvin'in Borçka İlçesinde bulunan, UNESCO'nun koruması altındaki biyosfer rezerv alanı Macahel (Camili) için yerel yönetim yapısı oluşturulması kararlaştırıldı.

Macahel için yerel yönetim yapısı oluşturulacak, System.String[]

Artvin'in Borçka İlçesinde bulunan, UNESCO'nun koruması altındaki biyosfer rezerv alanı Macahel (Camili) için yerel yönetim yapısı oluşturulması kararlaştırıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Hopa Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıda, bölgenin 2005 yılında Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olarak ilan edildiğini anımsatarak, 2019 itibariyle 124 ülkede 701 biyosfer rezervinin bulunduğunu ifade etti.

Biyolojik çeşitlilik açısından bu alanların küresel öneme sahip olduğuna işaret eden Doruk, "UNESCO 30. MAB Uluslararası Eşgüdüm Konsey kararı uyarınca Camili biyosfer rezerv alanının resmi bir yönetim yapısının tesis edilmesi konusu ülkemiz resmi makamlarına iletildi." dedi.

Doruk'un konuşmasının ardından devam eden toplantıda, Macahel (Camili) için yerel yönetim yapısı oluşturulması kararlaştırıldı.

Toplantıya, Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Ulu katıldı.

Camili, Borçka, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: YPG'nin ikmal yolu kesildi! Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin kazdığı ortaya çıktı Barış Pınarı Harekatı'nda 11 köy terörden arındırıldı Sivillere havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 19:24:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Macahel için yerel yönetim yapısı oluşturulacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]