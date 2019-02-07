Son Dakika Haberleri: Macar Büyükelçinin Güven Mektubunu Kabul Etti

Macar Büyükelçinin Güven Mektubunu Kabul Etti

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'i kabul etti.

Macar Büyükelçinin Güven Mektubunu Kabul Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Matis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Viktor Matis'in eşi ve mahiyetinde büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminden sonra tören sona erdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:26 Kaynak: İHA

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