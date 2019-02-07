Macar Büyükelçinin Güven Mektubunu Kabul Etti
7 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Matis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Viktor Matis'in eşi ve mahiyetinde büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminden sonra tören sona erdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:26 Kaynak: İHA
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