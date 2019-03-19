Son Dakika Haberleri: Macar Büyükelçisi Başkan Saraçoğlu'nu Ziyaret Etti

Macar Büyükelçisi Başkan Saraçoğlu'nu Ziyaret Etti

1 saat önce

Macaristan Özgürlük Savaşı'nın 171. yıl dönümü sebebiyle Kütahya'ya gelen Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Macar Büyükelçisi Başkan Saraçoğlu'nu Ziyaret Etti, System.String[]
Macaristan Özgürlük Savaşı'nın 171. yıl dönümü sebebiyle Kütahya'ya gelen Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral ile Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş da yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral'a ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.

Saraçoğlu daha sonra Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'e günün anısına Kütahya Tarih Atlası'nı hediye etti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Kütahya, Ankara, Kamil Saraçoğlu, Macaristan, Güncel
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