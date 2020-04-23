Macar diplomatlar, 23 Nisan dolayısıyla İstiklal Marşı okudu - Son Dakika
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Macar diplomatlar, 23 Nisan dolayısıyla İstiklal Marşı okudu

12 dakika önce

Macaristan'ın Türkiye'deki büyükelçiliği, başkonsolosluğu ve kültür merkezi yetkilileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı okudu.

Macar diplomatlar, 23 Nisan dolayısıyla İstiklal Marşı okudu, System.String[]

Macaristan'ın Türkiye'deki büyükelçiliği, başkonsolosluğu ve kültür merkezi yetkilileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı okudu.

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, büyükelçilik, başkonsolosluk ve kültür merkezinin yetkili isimleri ve çalışanlarının 23 Nisan dolayısıyla İstiklal Marşı'nı Türkçe olarak seslendirdiği belirtildi.

Açıklamada, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve egemenliğini ilan ettiği 23 Nisan 1920 tarihinin yüzüncü yılında, Türkiye'deki Macar diplomatların bu önemli gün için hazırladıkları videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştıkları kaydedildi.

Videoda da Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'in aralarında bulunduğu 19 diplomatın İstiklal Marşı'ndan ikişer dize okuduğu görüldü.

Macaristan, 23 Nisan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:24 Kaynak: AA

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