Macar Kültür Merkezi'nden Yeni Bir Sergi!

Elliye yakın sanatçının çizimlerini kapsayan sergi, Macar illüstrasyonunun zenginliğini, sembolizmden groteske uzanan geniş bir yelpazede ele alıp, izleyicileri şiir ve masalların büyüleyici dünyasına oyunlarla interaktif bir şekilde davet ediyor. Sergi, resimlerin yanı sıra son yıllarda yayımlanan Macar çocuk kitaplarından örnekler de içermekte.

28 Şubat'ta açılacak ve 24 Nisan 2019'a kadar gezilebilecek sergi, Macaristan'dan çocuk kitapları ile Macar çocuk kitabı illüstrasyonlarını farklı dönemlerden örneklerle bir araya getiriyor. 1950 ve 60'lı yıllarda Ágnes Nemes Nagy veya Sándor Weöres gibi pek çok önemli şair, baskıcı rejim altında susturuldukları ve şiirlerini yayımlayamadıkları için çocuk edebiyatına yöneldiler. Çocuk şiirlerine yeni bir bakış açısı getiren bu şairler, aynı zamanda çocuk kitabı illüstrasyonu geleneğinde de bir dönüşüm başlattılar. Günümüzde, 21. yy'da yeni bir altın çağ yaşadığı düşünülen ve dünya çapında beğeni toplayan Macar çocuk kitabı yazar ve illüstratörleri, bu öncülerin açtığı çığırdan ilerlemektedir.

Her yıl Nisan ayında gerçekleşen Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'na da selam duran sergi, ünlü illüstratör ve kuklacı Dávid Remsey'in sunuşuyla başlayacaktır. Remsey, ilerleyen günlerde Macar ve Türk çocukları için çeşitli atölyeler de düzenleyecektir.

Sergide László Réber, Endre Bálint, Gyula Hincz ve János Kass gibi pek çok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülmüş, Macar illüstrasyon geleneğinin efsane isimleri ile çağdaş illüstratörler bir arada sergilenecektir.

Serigde illüstrasyonlarıyla yer alacak isimler ise şöyle:Írisz Agócs, Endre Bálint, András Baranyai (b), Rozi Békés, István Buzay, András Dániel, Alexandra Faltisz, Adrienn Gyöngyösi, Gyula Hincz, Ildikó Horváth, Igor Lazin, Krisztina Kállai Nagy, Tibor Kárpáti, János Kass, Dóra Keresztes, Ágnes Keszeg, Zita Kismarty-Lechner, Fruzsina Kun, Andrea Kürti, Gabriella Makhult, Mariann Máray, Krisztina Maros, Annamária Megyeri, Jacqueline Molnár, Diána Nagy, Nagy Norbert, Orosz Annabella, Pap Kata, Pásztohy Panka, Paulovkin Boglárka, Pikler Éva, Réber László, Reich Károly, Rofusz Kinga, Schall Eszter, Szalma Edit, Szimonidész Kovács Hajnalka, Szulyovszky Sarolta, Takács Mari, Timkó Bíbor ve Vojnich Erzsébet.

Bu sergi Budapeşte'de Balassi Cultural Center'da aynı adla gerçekleşen serginin yeni bir düzenlemesidir. Küratörlüğünü Gürçim Yılmaz'ın üstlendiği İstanbul edisyonunda, duvar resimleri İstanbul'da yaşayan Macar ressam Lea Tóth tarafından yapılmıştır.