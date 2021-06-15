Macar parlamentosu LGBTİ + karşıtı yasayı onayladı

Macar hükümeti tarafından hazırlanan yeni yasa, eşcinsel haklarını gündeme getirmeyi pek çok alanda cezalandırılabilir hale getirdiği gibi, aynı zamanda LGBTİ+ şahısları olan insanları pedofil suçlular gibi kamusal hayatın dışına itmeyi de amaçlıyor.

Yeni yasa Rusya'da yürürlükte olan benzer yasada olduğu gibi eşcinsellik ve cinsiyet değiştirme üzerine konuşmayı aynen pedofil eğilim gibi bir suç unsuru olarak göstermeyi amaçlıyor.

Hükümet bu yasayı "toplumu eşcinsel propagandaya karşı koruma" amacıyla gündeme getirdiğini ileri sürüyor.

Bugün kabul edilen yeni yasaya göre okullarda ders kapsamında öğrencilere cinsel bilgiler aktarma, öğrencileri aydınlatma süreci, eşcinselliği kabul edilebilir bir olgu olarak gösteremeyecek, cinsiyet değişikliği konusunu ele alamayacak.

18 yaşın altındaki kuşaklar için televizyonlarda ve medyada eşcinselliği normal bir olgu olarak gösteren konular işlenmesi, içeriklerin gösterime alınması yasaklanıyor.

Cinselliğin abartılı bir şekilde işlendiği, ya da doğuştan gelen cinsiyetin daha sonra değiştirilmesi konularını içeren reklam ve içerikler ancak 18 yaş ibaresiyle yetişkinler için ulaşılabilir olacak.

Okullarda öğrenciler için cinsiyet eğitimi bundan böyle sadece öğretmenler tarafından ya da bu konuda bir devlet kuruluşunca uygun görülüp onaylı listelerde adı bulunan kurumlar tarafından verilebilecek. Toplum gönüllüsü sivil kuruluşlar bu tür eğitim verme imkânına sahip olamayacak.

Muhalefet yasaya sert tepki gösterdi

İktidardaki sağcı otoriter parti FİDESZ ve Hristiyan Demokratlar tarafından sunulan yasa tasarısına, önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlere güç birliği yaparak ortak adayla katılmaya hazırlanan muhalefet bloku, -milliyetçi Jobbik dışında- karşı çıktı ve sert tepki gösterdi.

Parlamentoda yapılan oylama öncesinde yaklaşık on bin kişi yasa taslağını parlamentonun önünde protesto etti.

Muhalefet, insan hakları konusunda Macaristan'ın süratle Rusya'nın konumlarına yaklaştığı kanısında.

Geçen yıl da bir yasayla Macaristan'da eşcinsel fertlerin birlikte yaşamasının aile sayılamayacağı, dolayısıyla birlikte yaşayan eşcinsellerin evlat edinemeyecekleri kuralı çıkartılmıştı.

Hükümet tarafından formüle edilen "Aile annenin kadın, babanın erkek olduğu en küçük toplumsal birimdir" tanımlaması sadece Macaristan'da değil, pek çok ülkede insan hakları savunucuları tarafından eleştirilmişti.

Harry Potter'e 18 yaş kısıtlaması geliyor

Macaristan'ın en çok izlenen kanalı olan RTL Klub, bu yasayla birlikte Harry Potter, Bridget Jones ve Billy Elliot filmlerinin bundan böyle büyük bir olasılıkla gece geç saatlerde ve +18 ibaresiyle yayına girebileceğini açıkladı.

Çocuk istismarının önlenmesi gibi kutsal bir amacın gerisine sığınarak LGBTİ + haklarının hedef alınması Avrupa Parlamentosu Macaristan raportörü Gwendoline Delbos - Corfield tarafından da eleştirildi.