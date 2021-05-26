Macar paşaların adları müzede yaşatılacak - Son Dakika

Macar paşaların adları müzede yaşatılacak

26.05.2021 14:14
Macar paşaların adları müzede yaşatılacak, System.String[]

Kars'ı Ruslara karşı savunan Hurşit Paşa ve İsmail Paşa'nın adları Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nde yaşatılacak.

Kars'ı Ruslara karşı savunan Hurşit Paşa ve İsmail Paşa'nın adları Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nde yaşatılacak.

19. yüzyılda Kars'ı Ruslara karşı savunan Hurşit Paşa (Guyon Rıchard Tabornok) ve İsmail Paşa'nın (György Kmety) yarın açılışı yapılacak olan sergiyle tarihe ışık tutacak.

1855 Kırım Savaşı olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşı sırasında kanlı baskın ve kuşatmaların yaşandığı Kanlı Tabya'nın hazırlanan projeyle Harp Tarihi Müzesi olarak restore edilmişti.

Kars Harp Tarihi Müzesi'nde 27 Mayıs 2021 tarihinde açılacak sergide Hurşit Paşa ile İsmail Paşa'ya ait eşya, belge ve hatıratları sergilenecek.

Serginin açılışına Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Macaristan'ın Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Marton Schoberl, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve Macaristan Parlamentosu Macaristan- Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Atilla Tilki katılması bekleniyor. - KARS

Macaristan, Kırım, Kars, Rus, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Macar paşaların adları müzede yaşatılacak - Son Dakika


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