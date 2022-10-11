Macar piyanist Havasi, AKM'de konser verdi - Son Dakika
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Macar piyanist Havasi, AKM'de konser verdi

11.10.2022 23:36

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında, Macar piyanist ve besteci Balazs Havasi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında, Macar piyanist ve besteci Balazs Havasi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu.

Franz Liszt Müzik Akademisi'nden mezun olan Havasi, sahnede yaptığı konuşmada, " Türkiye'de geçen sefer de harika bir seyircinin olduğunu hatırlıyorum ve ilk alkışınız için teşekkür ederim. Bu gece de harika bir seyirci var. Size en sevilen parçalarımın yanı sıra en yeni parçalarımı da paylaşmak istiyorum. Çünkü fikirlerinizi gerçekten önemsiyorum." dedi.

Konserde şarkılarının hikayesini anlatan ve bilgiler veren usta piyanist, aralıksız olarak 1,5 saat sahnede kaldı.

Seyircilerin de alkışlarla eşlik ederek ritim tuttuğu Havasi, aralarında "Out Of Space", "Requlem", "Missing", "Storm" ve "Freedom"un olduğu 15 parça çaldı.

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Kaynak: AA

Beyoğlu, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macar piyanist Havasi, AKM'de konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Macar piyanist Havasi, AKM'de konser verdi - Son Dakika
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