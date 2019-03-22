Macaristan, 2021'in İkinci Yarısından İtibaren Türk Akımı Üzerinden Doğalgaz Almayı Umuyor
1 saat önce
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Türk Akımı boru hattı üzerinden doğalgazı 2021’in ikinci yarısından itibaren almayı umduklarını belirtti. Szijjarto, “Bizim durumumuzda, ne kadar çok boru hattı olursa o kadar iyi. Yeni güzergahlar bizim için çok önemli, tam da bu yüzden Bulgar ve Sırp meslektaşlarımızla işbirliği yapıyoruz. Çalışma takvimini onaylamak için defalarca görüştük. Bugün itibariyle öyle […]The post Macaristan, 2021’in ikinci yarısından itibaren Türk Akımı üzerinden doğalgaz almayı umuyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Macaristan Dışişleri Bakanı
Peter Szijjarto, Türk Akımı boru hattı üzerinden doğalgazı 2021'in ikinci yarısından itibaren almayı umduklarını belirtti.
Szijjarto, "Bizim durumumuzda, ne kadar çok boru hattı olursa o kadar iyi. Yeni güzergahlar bizim için çok önemli, tam da bu yüzden Bulgar ve Sırp meslektaşlarımızla işbirliği yapıyoruz. Çalışma takvimini onaylamak için defalarca görüştük. Bugün itibariyle öyle görünüyor ki, aşağı yukarı 2021'in ikinci yarısında yeni sevkiyat kanalı üzerinden gaz alma şansımız var" ifadelerini kullandı. Karadeniz
altında inşa edilerek Rusya
'dan doğrudan Türkiye
'ye ve devamında Türkiye'nin komşu ülkelerle olan sınırlarına uzanacak bir doğalgaz boru hattı projesi olan TürkAkım'ın hatlarından ilkinin Türkiye'ye, ikincinin ise Güney
ve Güneydoğu Avrupa
ülkelerine doğalgaz tedarik etmesi öngörülüyor.
Her bir hattın kapasitesi 15,75 milyar metreküp düzeyinde. Boru hattı sisteminin denizaltı kesiminin yapımı, merkezi Hollanda
'da yer alan South Stream Transport şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:01
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