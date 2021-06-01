Macaristan'a girmeye çalışan 3 Suriyeli sığınmacıya birer yıl hapis cezası - Son Dakika

Sırbistan sınırındaki tel örgüleri aşıp Macaristan'a girmek isterken yakalanan 3 Suriyeli sığınmacı, birer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Szeged Bölge Mahkemesi Sözcüsü İmola Horvath-Toth, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Macaristan'a girmek isteyen 3 Suriyelinin yasa dışı şekilde sınırı geçmeye çalışmak suçlamasıyla yargılandığını ve birer yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Horvath-Toth, sanıkların 29 Mayıs'ta Macaristan-Sırbistan sınırındaki tel örgülerden birincisini basamaklı merdivenle aştığını, ikinci tel örgüyü aşmaya çalışırken sınır görevlileri tarafından yakalandığını belirtti.

Sanıkların birer yıl hapis cezasına çarptırıldığını, cezanın infazının 3 yıl süreyle ertelendiğini kaydeden Horvath-Toth, sanıkların 2 yıl boyunca Macaristan'a girişlerinin de yasaklandığını bildirdi.

Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları arttırmıştı.

Ayrıca ülke genelinde yakalanan sığınmacıların tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.