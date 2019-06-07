Son Dakika Haberleri: Macaristan'a göçmen çocukları cinsel istismardan yeterince korumama suçlaması
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Macaristan'a göçmen çocukları cinsel istismardan yeterince korumama suçlaması

1 saat önce

Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Komitesi, Macaristan’ı Sırbistan sınırında göçmen çocuklara yönelik cinsel istismara korumaya yönelik gerekli adımları atmamakla suçladı.

Macaristan'a göçmen çocukları cinsel istismardan yeterince korumama suçlaması, System.String[]
Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Komitesi, MacaristanSırbistan sınırındaki kamplarda göçmen çocukları cinsel istismara karşı korumaya yönelik gerekli adımları atmamakla suçladı.

Komite yayınladığı son raporda, 14-18 yaşları arasında ebeveyni veya refakatçisi olmayan özelikle kız çocuklarının daha önceki uyarılara rağmen kamplarda Macar yetkililer tarafından yeteri kadar korunmadığını kaydetti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:08 
Sırbistan Karadağ, Avrupa Konseyi, Macaristan, Dünya
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