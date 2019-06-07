Macaristan'a göçmen çocukları cinsel istismardan yeterince korumama suçlaması
1 saat önce
Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Komitesi, Macaristan’ı Sırbistan sınırında göçmen çocuklara yönelik cinsel istismara korumaya yönelik gerekli adımları atmamakla suçladı.
Avrupa Konseyi
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:08
Çocuk Hakları Komitesi, Macaristan
'ı Sırbistan
sınırındaki kamplarda göçmen çocukları cinsel istismara karşı korumaya yönelik gerekli adımları atmamakla suçladı.
Komite yayınladığı son raporda,
14-18 yaşları arasında ebeveyni veya refakatçisi olmayan özelikle kız çocuklarının daha önceki uyarılara
rağmen kamplarda Macar yetkililer tarafından yeteri kadar korunmadığını kaydetti.
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