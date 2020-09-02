UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Macaristan A Milli Futbol Takımı, Sivas'a geldi.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na özel uçakla gelen kafiledikilerin ateşleri ölçüldü.
Kafileyi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç karşıladı.
Kafilede yer alanlar daha sonra apronda bekleyen otobüse binerek, karşılaşmanın oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'na geçti.
Macaristan gruptaki ilk maçında yarın Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te A Milli Takım ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 19:36 - Kaynak: AA
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