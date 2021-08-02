Macaristan'a son 3 günde girmek isteyen 400 sığınmacı engellendi - Son Dakika

Macaristan'a son 3 günde girmeye çalışan 400 sığınmacının, güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.

Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 400 sığınmacının, sınırlardan geri çevrildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 19-25 Temmuz tarihlerinde 1105, 26 Temmuz-1 Ağustos'ta ise 1039 sığınmacının ülkeye girişinin engellendiği kaydedildi.

Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları arttırmıştı.

Ayrıca ülke genelinde yakalanan sığınmacıların, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.