Macaristan'a son 3 günde girmeye çalışan 527 sığınmacının, güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.
Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 3 günde yasa dışı yollardan girmeye çalışan 527 sığınmacı, sınırlardan geri çevrildi.
Açıklamada, 4-10 Ocak tarihlerinde 1040 sığınmacının ülkeye girişinin engellendiği kaydedildi.
Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler
Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.
Sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekilmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan edilerek yasa dışı geçişler için uygulanan cezalar artırılmıştı.
Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulan kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Macaristan'a son 3 günde girmek isteyen 500'ün üzerinde sığınmacı engellendi - Son Dakika