Macaristan: AB bütçesinde anlaşma sağlandı - Son Dakika

Macaristan: AB bütçesinde anlaşma sağlandı

09.12.2020 22:59
Macaristan: AB bütçesinde anlaşma sağlandı, System.String[]

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) toplam 1,8 trilyon avroluk bütçesi ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programının hukukun üstünlüğü mekanizmasına bağlanması ile ilgili anlaşma sağlandığını duyurdu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) toplam 1,8 trilyon avroluk bütçesi ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programının hukukun üstünlüğü mekanizmasına bağlanması ile ilgili anlaşma sağlandığını duyurdu.

Szijjarto, yaptığı açıklamada, ülkesinin ulusal çıkarı için mücadele ettiğini ve bu konuda başarı sağladığını belirterek, "Macaristan'ın hakkı olan AB kaynakları, siyasi veya ideolojik koşullara bağlanamayacak." dedi.

Baskılara rağmen Macaristan hükümetinin geri adım atmadığını öne süren Szijjarto, "Eğer mücadele etmeseydik perşembe günü Brüksel'de alınacak karara göre, ya yasa dışı sığınmacıları kabul etmek zorunda kalacaktık ya da AB fonlarından yararlanamayacaktık." diye konuştu.

Szijjarto, "Bunu yaptık ve kazandık. Gelecekte de bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

AB ile Macaristan ve Polonya arasındaki "veto krizi" süreci

AB üyesi 27 ülkenin liderleri, temmuzda yaptıkları 4 gün süren zirvede, salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027 bütçesini içeren yaklaşık 1,8 trilyon avroluk pakette uzlaşı sağlamıştı.

AB'nin uzun dönem bütçesinin, yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu nedenle AB Konseyi ve AP arasında bütçe müzakereleri yapılıyordu.

AP, özellikle bütçede iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, eğitim, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçedeki öz kaynakların artırılmasını ve AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını talep etmişti.

AP ile AB Konseyi Dönem Başkanı Almanya, Birlik fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması konusunda ve bazı programlara ilave kaynak sağlanmasında siyasi uzlaşı sağlamıştı.

Uzlaşıya göre, hukukun üstünlüğü konusunda eksikleri olan bir AB üyesi ülkenin fonları kesintiye uğrayabilir. Bu kesinti için AB Konseyinde, üye ülkelerin yüzde 55'ini ve Birlik toplam nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden nitelikli çoğunluk sağlanması gerekiyor.

Birliğin, 2021-2027 bütçesini ve ekonomik kurtarma programını 16 Kasım'da Brüksel'de görüşen AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, Macaristan ve Polonya'nın çekinceleri yüzünden oy birliği sağlayamamıştı.

Avrupa Birliği, Ruhsar Pekcan, Macaristan, Brüksel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan: AB bütçesinde anlaşma sağlandı - Son Dakika


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