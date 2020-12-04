Macaristan, AB bütçesini veto etmeye devam edecek - Son Dakika

Macaristan, AB bütçesini veto etmeye devam edecek

04.12.2020 13:55
Macaristan, AB bütçesini veto etmeye devam edecek, System.String[]

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) toplam 1,8 trilyon avroluk bütçesi ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programının, hukukun üstünlüğü mekanizmasına bağlanmak istenmesinden dolayı veto hakkını kullanmaya devam...

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) toplam 1,8 trilyon avroluk bütçesi ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programının, hukukun üstünlüğü mekanizmasına bağlanmak istenmesinden dolayı veto hakkını kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

Orban, devlet radyosu Kossuth'taki haftalık konuşmasında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçe ve kurtarma programı ile yürürlüğe konulmak istenen hukukun üstünlüğü mekanizmasının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Orban, bunun gerçekleşmesi halinde bütçe ve kurtarma programının onaylanacağını belirtti.

Bütçeyi veto eden Polonya'nın, bazı ifadelerin eklenmesiyle vetosunu kaldırabileceği şeklindeki haberlerle ilgili Orban, "Macaristan ve Polonya Başbakanları Budapeşte'de imzaladıkları anlaşmaya göre, bu konuda ikisi de ortak duruş sergileyecek ve bir ülkenin kabul etmediğini diğeri de kabul etmeyecek. Herhangi bir açıklamanın eklenmesi bizim için çözüm değil. İki şeyi (bütçe ve hukukun üstünlüğü mekanizması) ayırmak gerekli." diye konuştu.

"AB 34 milyon sığınmacı getirmek istiyor"

Orban, AB'nin, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un planı kapsamında 34 milyon sığınmacıya ev, sosyal yardım, vatandaşlık ve oy verme hakkı vermek istediğini de iddia etti.

Solcuların, Macaristan'a da sığınmacı getirmek istediğini öne süren Orban, "Solcular eğer bu 34 milyon insana oy kullanma hakkı verirse, uzun süre boyunca onların oylarına ve desteklerine güvenebilirler." ifadelerini kullandı.

AB ile Macaristan ve Polonya arasındaki "veto krizi" süreci

AB üyesi 27 ülkenin liderleri, temmuzda yaptıkları 4 gün süren zirvede, salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesini içeren yaklaşık 1,8 trilyon avroluk pakette uzlaşı sağlamıştı.

AB'nin uzun dönem bütçesinin, yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu nedenle AB Konseyi ve AP arasında bütçe müzakereleri yapılıyordu.

AP, özellikle bütçede iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, eğitim, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçedeki öz kaynakların artırılmasını ve AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını talep etmişti.

Geçen günlerde AP ile AB Konseyi Dönem Başkanı Almanya, Birlik fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması konusunda ve bazı programlara ilave kaynak sağlanmasında siyasi uzlaşı sağlamıştı.

Uzlaşıya göre, hukukun üstünlüğü konusunda eksikleri olan bir AB üyesi ülkenin fonları kesintiye uğrayabilir. Bu kesinti için AB Konseyinde, üye ülkelerin yüzde 55'ini ve Birlik toplam nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden nitelikli çoğunluk sağlanması gerekiyor.

Birliğin, 2021-2027 bütçesini ve ekonomik kurtarma programını 16 Nisan'da Brüksel'de görüşen AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, Macaristan ve Polonya'nın çekinceleri yüzünden oy birliği sağlayamamıştı.

Avrupa Birliği, Viktor Orban, Macaristan, Polonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan, AB bütçesini veto etmeye devam edecek - Son Dakika


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