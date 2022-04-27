Macaristan AB fonlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
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Macaristan AB fonlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya

27.04.2022 18:59
Macaristan AB fonlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya

Avrupa Birliği (AB), AB fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin uzun süredir devam eden endişeler nedeniyle Macaristan'a karşı bütçeden pay verilmesini şarta bağlayan prosedürü başlattı.

Avrupa Birliği (AB), AB fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin uzun süredir devam eden endişeler nedeniyle Macaristan'a karşı bütçeden pay verilmesini şarta bağlayan prosedürü başlattı.

AB Komisyonunun bütçe ve yönetimden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Komisyonun Macaristan'a genel koşulluluk mekanizması kapsamındaki ilk bildirimini yaptığını belirtti.

Macaristan'ın AB'nin endişelerine yanıt vermesi gerekeceğini ifade eden Hahn, AB'nin bütçeyi korumak için bu araç vasıtasıyla tüm üye ülkeleri denetlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Söz konusu prosedür, AB fonlarının ödenmesinin hukukun üstünlüğü ilkelerine saygı gösterilmesi şartına bağlı olduğu ve sistemsel sorunları olan ülkelerin bu finansmanı kaybedebileceği ilkesine dayanıyor.

Prosedürün Macaristan ile 9 aya varacak istişareleri içermesi bekleniyor.

Süreç

Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyordu.

AB Komisyonu, Macaristan'da özellikle yargı bağımsızlığı gibi demokratik standartların aşındığını belirterek, bu ülkelerin durumu düzeltmemesi halinde "yetkilerini kullanmaktan çekinmeyeceğini" bildirmişti. Hukukun Üstünlüğü 2021 raporunda Macaristan, yolsuzlukla mücadele yetersiz kalan tedbirler konusunda eleştirilmiş, ülkede medyada çoğulculuğun tehlike altında olduğu ifade edilmişti.

Avrupa Parlamentosu, 29 Ekim 2021'de hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal eden söz konusu ülkenin ortak bütçeden fon almasını engellemediği gerekçesiyle Avrupa Komisyonundan davacı olmuştu.

Avrupa Adalet Divanı Savcısı, 2 Aralık 2021'da yayımladığı yazılı mütalaasında, AB'nin Macaristan'a yapılacak mali yardımların askıya alınması yolunda görüş belirtmiş, Budapeşte buna itiraz etmişti. AB'nin en yüksek mahkemesi 16 Şubat'ta, temyiz edilemeyecek bir kararla bu itirazı reddetmiş, ülkenin Birlik bütçesinden faydalanmasının hukukun üstünlüğüne uymasına bağlanmasının önü açılmıştı.

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Avrupa Birliği, Johannes Hahn, Macaristan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan AB fonlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika


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