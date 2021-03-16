Macaristan, AB'nin "aşı pasaportu" uygulamasının ulusal düzeyde onaylanan aşıları da kapsamasını istiyor - Son Dakika

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Avrupa Birliği'nin (AB) hazırlık görüşmelerini sürdürdüğü "aşı pasaportu" uygulamasının ulusal düzeyde onaylanan aşıları da kapsamasından yana olduklarını söyledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret eden Szijjarto, Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic'le görüştü.

Szijjarto, düzenlenen ortak basın toplantısında, Sırbistan ile Macaristan'ın aşı meselesinin siyasileştirilmesine izin vermediğinin altını çizerek "Macaristan ve Sırbistan mantığını dinledi ve vatandaşlarının sağlığını korumak için gerekeni yaptı. Rusya ve Çin'den aşı almasaydık, daha az sayıda kişi aşılanırdı." ifadelerini kullandı.

Macaristan'a yarın Çin'den yeni dozların geleceğini aktaran Szijjarto, ülkesinin AB üyeleri arasında Çin ve Rusya ile aşı tedariki konusunda anlaşan ilk ülke olduğunu da anımsattı.

Szijjarto, ülkesinin aynı zamanda AB Komisyonunun hazırlık görüşmelerini sürdürdüğü "aşı pasaportu" uygulamasına da dahil olduğunu belirterek "Aşı pasaportu ayrımcı olmamalı ancak AB düzenlemelerine de uymalı. Pasaportun sadece Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onayladığı aşılar için uygulanmasını kabul etmiyoruz. Ulusal düzeyde onaylanan aşıların da dahil edilmesini istiyoruz." dedi.

Bir soru üzerine Oxford-AstraZeneca aşısının birçok ülke tarafından durdurulma kararını da değerlendiren Szijjarto, ülkesinde bir aşının kullanılıp kullanılmamasının siyasi bir mesele olmadığını, durumun sağlık uzmanlarının alanına girdiğini ifade etti.

Selakovic de komşuları Macaristan'a salgınla mücadelede Sırbistan'a yaptıkları yardımlar için teşekkür ederek Sırbistan'ın AB üyelik sürecinde verilen destek için de son derece mutlu olduklarını belirtti.

Salgına rağmen Macaristan ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin 2020'de de arttığını aktaran Selakovic, Belgrad ile Budapeşte arasındaki hızlı tren projesinin de devam ettiğini söyledi.

Selakovic, "aşı pasaportu" konusunda AB'nin temel değerleri gözetmesi gerektiğini sözlerine ekledi.