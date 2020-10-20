Macaristan Adalet Bakanı Varga Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

Macaristan Adalet Bakanı Varga Covid-19'a yakalandı
20.10.2020 23:52
Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga'nın yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga'nın yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Hafif semptomları olduğunu belirten Bakan Varga, "Bugün itibarıyla ailemle evde karantinadayım, evden çalışıyorum ve hükümet toplantısına katılamayacağım" ifadelerini kullandı.
Macaristan'da son 24 saatte 989 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 48 bin 757'ye yükseldi. Ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 211 olarak açıklandı.
(İHA)
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