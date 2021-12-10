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Macaristan Anayasa Mahkemesinden AB hukuku kararı - Son Dakika

Macaristan Anayasa Mahkemesinden AB hukuku kararı

10.12.2021 21:45
Macaristan Anayasa Mahkemesinden AB hukuku kararı

Macaristan Anayasa Mahkemesi, Avrupa Birliğinin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanının, "Macaristan'ın iltica sisteminin AB hukukunu ihlal ettiği yönünde kararı"yla ilgili inceleme isteyen Macar Hükümeti'nin başvurusunu neticelendirdi.

Macaristan Anayasa Mahkemesi, Avrupa Birliğinin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanının, "Macaristan'ın iltica sisteminin AB hukukunu ihlal ettiği yönünde kararı"yla ilgili inceleme isteyen Macar Hükümeti'nin başvurusunu neticelendirdi.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, AB hukukunun Macaristan Anayasası'na göre önceliğe sahip olup olmamasının incelenmediği belirtildi.

Açıklamada, AB ile ortak yetkinin kullanılması konusunda hukuki eksiklik olduğu takdirde, AB kurumlarının bu eksikliği giderene kadar Macaristan'ın bu yetkiyi kullanabileceği belirtildi.

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga, karar sonrası yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın yerinde olduğunu ve söz konusu kararın hükümetin elini güçlendirdiğini öne sürdü.

Ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından Macar Helsinki Komitesi ise karar hakkında yaptığı açıklamada, "Macaristan Anayasa Mahkemesi, hükümetin istediğini vermedi, durum oldukça net ve açık. Avrupa Adalet Divanının kararı uygulanmalı. Sığınmacılara yönelik insanlık dışı tutuma son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın iltica sistemi hakkındaki tartışma

Avrupa Adalet Divanı, Aralık 2020'de Macaristan'ın iltica ve göç düzenlemesinin ve sığınmacıların iltica başvurusu için Sırbistan sınırında inşa ettiği kampların işleyişinin AB hukukunu ihlal ettiği yönünde karar vermişti. Kararda, "Macaristan, uluslararası koruma prosedürüne etkili erişim sağlama yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Sırbistan-Macaristan sınırında iltica başvurusunda bulunmak isteyen üçüncü ülke vatandaşları, iltica başvurusunun neredeyse imkansız olduğu durumla karşılaşmıştır." ifadeleri yer almıştı.

Söz konusu karara tepki gösteren Macar hükümeti, şubatta, Avrupa Adalet Divanının kararının incelenmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Polonya Anayasa Mahkemesi, "ulusal yasaların bazı AB kanunlarından üstün olduğuna" ilişkin karar almıştı

Polonya Anayasa Mahkemesi 8 Ekim'de verdiği kararda, "Avrupa Adalet Divanı'nın Polonya adalet sistemine müdahale çabaları hukukun üstünlüğü ilkesini, Polonya anayasasının üstünlüğü ilkesini ve ayrıca Avrupa entegrasyonu sürecinde egemenliğin korunması ilkesini ihlal etmektedir." ifadesi yer almıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya Anayasa Mahkemesinin kararını derin endişe verici bulduğunu belirterek, "Anlaşmalarımız açıktır. Avrupa Adalet Divanı'nın kararları, ulusal mahkemeler dahil tüm üye ülkelerin makamları için bağlayıcıdır. AB yasaları, anayasal hükümler dahil ulusal yasalardan önce gelir. Bunun sağlanması için AB anlaşmalarından kaynaklanan tüm yetkilerimizi kullanacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan Anayasa Mahkemesinden AB hukuku kararı - Son Dakika


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