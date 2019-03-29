Macaristan, Azerbaycan gazını istiyor
54 dakika önce
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "Macaristan, 2021'den itibaren Azerbaycan'ın artan ve Avrupa'ya yönelen doğal gaz üretiminden pay almak için hazır" açıklamasında bulundu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:22
Ali Koç Açıkladı: 31 Mayıs'a Kadar 60-65 milyon Euro Bulamazsak Avrupa'ya Gidemeyiz
Avrupa'nın Dev Takımları, Cengiz Ünder'in Peşinde!
Fitch: Türk Bankalarının Önemli Tamponları Var
Hurdalıktan Aldıkları Aracı 10 Bin Lira Harcayıp Paletli Kar Aracına Dönüştürdüler