Son Dakika Haberleri: Macaristan, Azerbaycan gazını istiyor

Macaristan, Azerbaycan gazını istiyor

54 dakika önce

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "Macaristan, 2021'den itibaren Azerbaycan'ın artan ve Avrupa'ya yönelen doğal gaz üretiminden pay almak için hazır" açıklamasında bulundu.

Macaristan, Azerbaycan gazını istiyor, System.String[]
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "Macaristan, 2021'den itibaren Azerbaycan'ın artan ve Avrupa'ya yönelen doğal gaz üretiminden pay almak için hazır" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:22 

Avrupa, Macaristan, Azerbaycan, Ekonomi
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