Macaristan'a gelen Ukraynalıların sayısı 916 bine ulaştı

Macaristan Başbakanı'nın İç Güvenlik Başdanışmanı György Bakondi, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle 916 bin kişinin Macaristan'a giriş yaptığını bildirdi.

Bakondi, kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan Macaristan'a girişlerin devam ettiğini, 24 Şubat'tan bugüne kadar gelenlerin sayısının 916 bine ulaştığını söyledi.

Macaristan'a girmeye çalışan düzensiz göçmen sayısında artış

Bakondi, ayrıca 1 Ocak'tan bugüne kadar ülkeye girmek isteyen 162 bin düzensiz göçmenin güvenlik güçlerince engellendiğini belirtti. Söz konusu rakamın 2021'in aynı dönemde 60 bin olduğuna dikkati çeken Bakondi, geçen yılın aynı döneminde 600 insan kaçakçısının yakalandığını, bu yıl ise bu sayının 1220'ye yükseldiğini kaydetti.

Bakondi, 2015'te göçmenlerin çoğunluğunun Suriye'den geldiğini, bugün ise göçmenlerin Afganistan, Hindistan, Pakistan, Nepal, Tunus, Filistin ve Fas'tan geldiğini sözlerine ekledi.

Macaristan, düzensiz göçmenleri durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenler, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılıyor.