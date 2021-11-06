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Macaristan Başbakanı Orban, Bosna Hersek'te Sırp yetkililerle bir araya geldi - Son Dakika

Macaristan Başbakanı Orban, Bosna Hersek'te Sırp yetkililerle bir araya geldi

06.11.2021 20:26
Macaristan Başbakanı Orban, Bosna Hersek'te Sırp yetkililerle bir araya geldi

BANJA Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) en büyük kenti Banja Luka'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp Üyesi Milorad Dodik ile bir araya geldi.

BANJA Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) en büyük kenti Banja Luka'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp Üyesi Milorad Dodik ile bir araya geldi.

Son dönemde ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen ve ülkede siyasi krize neden olan Dodik'in Orban ile görüşmesinde ikili ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.

Dodik, görüşmenin ardından Macaristan'ın RS'ye karşı anlayışlı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise Orban'ın ziyaretinin "sessiz sakin" geçtiği ifade edilerek, Macar liderin üç gün önce Bosna Hersek'teki son durumu görüşmek üzere Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ile Budapeşte'de bir araya geldiği belirtildi.

Orban'ın, Schmidt ile görüşmesini Dodik'e anlattığı belirtilen haberlerde, Dodik'in "dostları" üzerinden siyasi krize bir son vermesi için uyarıldığı aktarıldı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun da eşlik ettiği Orban, RS Başbakanı Radovan Viskosic ile de görüştü.

Bosna Hersek'teki siyasi kriz

Dodik ve Sırp yetkililerin, eski Yüksek Temsilci Valentin Inzko'nun 23 Temmuz'da soykırım inkarını suç sayan bir yasa çıkartmasını boykot etmeleri kararıyla başlayan siyasi kriz, Sırp lider Dodik'in RS'nin bağımsızlığını ilan edeceğini söylemesiyle giderek büyüdü.

Yüksek Temsilcilik Ofisinin (OHR) yürürlüğe koyduğu tüm yasal değişiklikleri inkar eden Dodik, savaşı sonlandıran Dayton Antlaşması'nın özüne dönülmezse ordu, yargı ve vergilendirme sistemlerinde radikal adımlar atacağını ifade etti.

Dodik, ulusal düzeyde yetkili Bosna Hersek İlaç ve Tıbbi Malzeme Kurumunun yetkilerini, RS bünyesinde kurulacak yeni bir kuruma devretmeye ilişkin kanun teklifinin RS Meclisinde kabul edilmesini sağladı.

Entite düzeyinde kurulacak bir kurumun varlığı RS'nin "paralel" bir devlet hazırlığında olduğu şeklinde nitelendirilirken, Dodik'in bu ayrılıkçı söylemleri ve hareketleri Bosna Hersek'te yeniden savaş olur mu sorularını gündeme getirdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan Başbakanı Orban, Bosna Hersek'te Sırp yetkililerle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Macaristan Başbakanı Orban, Bosna Hersek'te Sırp yetkililerle bir araya geldi - Son Dakika
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