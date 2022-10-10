Macaristan Başbakanı Orban, Scholz ile görüşmesini "verimli" olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Orban, Scholz ile görüşmesini "verimli" olarak nitelendirdi

10.10.2022 23:48
Macaristan Başbakanı Orban, Scholz ile görüşmesini "verimli" olarak nitelendirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Orban, Berlin'de yaptığı açıklamada, Scholz ile gerçekleştirdiği görüşmenin 2 saat sürdüğünü belirtti.

Orban, görüşmede tüm zor konuların ele alındığını, görüşmenin verimli geçtiğini kaydetti.

Görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen Orban, her iki tarafın görüşmeden memnun olabileceğini aktardı.

Berlin'de bugün Başbakanlık binasında yapılan Scholz-Orban görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmedi. Alman tarafından ise görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan Viktor Orban'ın dün de eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Viktor Orban, Olaf Scholz, Macaristan, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan Başbakanı Orban, Scholz ile görüşmesini 'verimli' olarak nitelendirdi - Son Dakika

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