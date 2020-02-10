Macaristan Başbakanı Orban, Sırbistan'ın AB'ye üyelik müzakerelerinin hızlandırılmasını istedi - Son Dakika

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sırbistan'ın Avrupa Birliğine (AB) üyelik müzakerelerinin hızlandırılmasını istedi.



Orban, başkent Berlin'de Almanya Başbakan Angela Merkel ile yapacağı görüşme öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Macaristan'ın AB'nin genişlemesinden yana olduğunu belirtti.



Şu an herkesin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB üyesi olmasını konuştuğunu, bunu da doğru ve anlaşılır bulduğunu ifade eden Orban, AB'nin genişlemesi hususunda Şansölye Merkel'e Sırbistan'ın üyelik müzakerelerini hatırlatacağını da dile getirdi.

"Sırbistan ile müzakereler hızlandırılmalı." diyen Orban, Sırbistan'ın AB'ye üye olmasının Batı Balkanların istikrarı için önemli olduğunu kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Orban ile yapacağı görüşmede, AB'nin genişlemesi konusunun da ele alınacağını, özellikle Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile yapılan üyelik müzakerelerini görüşeceklerini belirtti.

Merkel, görüşmede, ikili ilişkilerin yanında AB'nin güvenlik, savunma ve göç politikalarının da ele alınacağını aktardı.



Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in başbakan adayı olmayacağına ilişkin kararını da değerlendiren Merkel, Kramp-Karrenbauer'in bu kararına büyük saygı duyduğunu ve aynı zamanda üzüldüğünü söyledi.

Merkel, CDU'nun bir başbakan adayı bulana kadar partinin genel başkanlığını sürdürecek Kramp-Karrenbauer ile çalışmaya devam edeceğini kaydetti.