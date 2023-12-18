Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan\'ın güvenliği yok

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Orban'ın "Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok. Macaristan'ı tehdit eden göç tehdidi, Türkiye'siz durdurulamaz" itirafı toplantıya damga vurdu.

"İLİŞKİLERİMİZİ KAPSAMLI STRATEJİK İŞBİRLİĞİNE YÜKSELTTİK"

Macaristan Başbakanı Macar Başbakan, ülkesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin önemine işaret ederek, "Bugün ilişkilerimizi kapsamlı stratejik işbirliğine yükselttik. Bundan ötesi, daha yükseği var mı bilmiyorum. Diplomatik dilde bunun dostluk ve kardeşlik olarak en güçlüsü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYIL SİZİN OLACAK"

Orban, Türkiye'nin gelecek yüzyıl için ortaya koyduğu projelerin önemine atıfta bulanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen, "Önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık" ifadelerini kullandı.

ORBAN SIKI İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİNE İŞARET ETTİ

Başbakan Orban, iki ülke arasında imzalanan mutabakatlara ilişkin "İlişkileri Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık düzeyine yükselttik. Ötesi var mı bilmiyorum. Diplomaside bu, dostluk ve kardeşlik açısından en güçlüsüdür." görüşünü paylaştı. Türkiye ve Macaristan'ın yapabileceği sıkı işbirliğinin önemine işaret eden Orban, iki taraf arasında varılan mutabakatların gerçekleştirilmesinin ciddi bir sorumluluk yüklediğini söyledi.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ İKİ KATINA ÇIKARTILDI"

Orban, geçmiş yüzyılı kaybeden Macarların, bu yüzyılı kazanmak istediğini, birlikte kazanabilmek için müttefikler aradıklarını dile getirdi. Resmi olarak 21'inci kez görüştüklerini belirten Orban, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkartıldığını ve Türkiye'den Macaristan'a yatırımların arttığını vurguladı. Orban, özellikle demir yolu geliştirme ve savunma sanayi alanında önemli projelere imza attıklarını aktardı.

"TÜRKİYE OLMADAN MACARİSTAN'IN GÜVENLİĞİ YOK"

"Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok. Macaristan'ı tehdit eden göç tehdidi, Türkiye'siz durdurulamaz." ifadesini kullanan Orban, "Ukrayna ve Rusya savaşından tek bir ülke sonuç alabildi. Tahıl anlaşması ile (tek sonuç alabilen) Türkiye oldu." görüşünü paylaştı.

"VİZE SERBESTİSİ KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ"

Orban, İki ülke arasındaki ticaret hacmi için 6 milyar dolar hedef koyduklarını, bunun 4 milyar dolarının başarıldığını dile getirerek, "Vize serbestisi konusunda da Türkiye'yi destekliyoruz. Milli yetkilerimiz içerisinde verebileceğimiz her konuda desteğimizi veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.