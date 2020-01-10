Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Avrupa Birliği, İran meselesinde ABD ve İsrail'in yanında olmalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Avrupa Birliği, İran meselesinde ABD ve İsrail'in yanında olmalı - Son Dakika Dünya

Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Avrupa Birliği, İran meselesinde ABD ve İsrail'in yanında olmalı

6 saat önce

İran meselesi konusunda AB'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in yanında yer alması gerektiğini belirten Macar Başbakan, Avrupa Parlamentosu'nda da yeni bir sağcı oluşum için çalışmalara başladıklarını belirtti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Avrupa Birliği, İran meselesinde ABD ve İsrail'in yanında olmalı, System.String[]

Macaristan Başbakanı Viktor Orban her yıl düzenlediği geleneksel basın toplantısında Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikasını eleştirdi.


İran konusunda AB'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in yanında yer alması gerektiğini belirten Macar Başbakan, Avrupa Parlamentosu'nda da yeni bir sağcı oluşum için çalışmalara başladıklarını da belirtti.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İsrail, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pompeo'nun Süleymani suikastını haklı çıkarma için söylediği sözler olay yarattı
NATO'dan düşen uçakla ilgili açıklama: İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı İran'da düşen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının kara kutusunun görüntüleri yayınlandı

Son Dakika Haberleri
19:37 Ukrayna'ya giderken düşen yolcu uçağını İran mı düşürdü? Hangi ülke ne dedi? - Son Dakika Haber
19:37 ABD, Tahran'da düşen uçakla ilgili 'önemli bilgi'yi Ukrayna ile paylaştı - Son Dakika Haber
19:37 Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı İdlib'deki ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girecek - Son Dakika Haber
19:37 Türkiye'de ortalama ilk evlilik yaşı 30'u geçti mi? - Son Dakika Haber
19:37 ABD, İran'ın füze saldırısına karşılık yeni yaptırımlar açıkladı - Son Dakika Haber
19:05 Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı - Son Dakika Haber
18:57 NATO'dan düşen uçakla ilgili açıklama: İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 19:45:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Avrupa Birliği, İran meselesinde ABD ve İsrail'in yanında olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]