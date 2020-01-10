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Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Avrupa Birliği, İran meselesinde ABD ve İsrail'in yanında olmalı
6 saat önce
İran meselesi konusunda AB'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in yanında yer alması gerektiğini belirten Macar Başbakan, Avrupa Parlamentosu'nda da yeni bir sağcı oluşum için çalışmalara başladıklarını belirtti
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:51
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