Macaristan, Avusturya ve Sırbistan yasa dışı göçe karşı iş birliğini artıracak

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yasa dışı göçle mücadele kapsamında iş birliğini artırma kararı aldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelen üç lider, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Macaristan, Sırbistan ve Avusturya'nın yasa dışı göç mağduru olduğunu, yasa dışı göçle ilgili rakamların korkutucu olmasına rağmen soruna gereken önemin verilmediğini dile getiren Orban, "Dünyanın daha önemli problemleri var ve dikkat de genelde bunlara yöneliyor. Örneğin, Rusya- Ukrayna savaşı, hepimizi etkileyen yüksek enerji fiyatları ve yaptırım politikası. Bu yüzden göçe gerekli önem verilmiyor. Aslında bu da en az diğerleri kadar önemli." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Ukrayna'dan 1 milyon kişinin Macaristan'a geldiğini, güney sınırından da düzensiz göçmenlerin Macaristan'a girmeye çalıştığını ifade eden Orban, Avrupa'ya yönelik yasa dışı göçün en çok etkilediği bölgenin Batı Balkanlar olduğunu söyledi.

Macaristan, Sırbistan ve Avusturya'nın sadece kendilerini değil aynı zamanda Avrupa'yı da koruduğunu aktaran Orban, Avrupa'nın şimdiki savunma sınırının Sırbistan-Macaristan sınırı olduğunu bunun daha da güneye itilmesinin herkesin çıkarına olduğunu kaydetti.

Orban, Sırbistan'la çok iyi ilişkiye sahip olduklarını, Macaristan'a Sırbistan üzerinden doğal gaz geldiğini ve bu yüzden Sırbistan'a müteşekkir olduklarını söyledi.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, ülkesinin yasa dışı göçle mücadele kapsamında uzun süredir Macaristan ve Sırbistan'la iş birliği yaptığını, bugünkü görüşmeler neticesinde polis teşkilatları arasındaki iş birliğinin genişletileceğini belirtti.

Ülkesinin, Avrupa Birliği dış sınırlarına sahip olmamasına rağmen Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan gelen 70 bin kişinin iltica başvurusunda bulunduğunu aktaran Nehammer, Avusturya'nın, 80 bin Ukraynalı mülteciye de ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sırbistan ve Macaristan üzerinden ülkesine yasa dışı göçün arttığını belirten Nehammer, görüşmeler neticesinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in ülkesinin vize politikasını AB kurallarına göre düzenleme sözünü verdiğini ifade etti.

Nehammer ayrıca, AB'nin iltica sisteminin de acil bir şekilde değiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise, yasa dışı göçmen sayısının artmasının ülkesinde her geçen gün daha büyük sorun oluşturduğunu, bunun yanı sıra Rusya ve Ukrayna'dan 17 bin kişinin Sırbistan'a iltica ettiğini söyledi.

Zor durumdaki kişilere uluslararası hukuk çerçevesinde yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Vucic, ama ülkesinin göçmen merkezi olmak istemediğini aktardı.

Avrupa Merkez Bankasının ve AB üyesi ülkelerin avronun değerinin korunması için gereken tedbirleri alması gerektiğini söyleyen Vucic, doların değer kazanmasıyla petrol fiyatlarının arttığını, avronun ise değer kaybetmesinin AB etrafındaki ülkeleri de ciddi bir şekilde etkilediğini belirtti.