Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Erdoğan açıklaması - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Erdoğan açıklaması

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Erdoğan açıklaması

03.06.2023 10:30

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'de gerçekleşen seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini büyük bir iç rahatlaması ile karşıladığını söyledi. Orban, Erdoğan'ı sadece desteklemekle kalmayıp kazanması için çok dua ettiğini belirtti ve rakibi Ukrayna meselesinde savaş yanlısı olduğu için kazanması durumunda Türkiye'de yaşayan dört milyon mülteciyi serbest bırakacağını söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinde her cuma gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğu devlet radyosundaki programında, Türkiye'de gerçekleşen seçimin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ERDOĞAN İÇİN ÇOK FAZLA DUA ETTİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini büyük bir iç rahatlaması ile karşıladığını söyleyen Orban, "Erdoğan'a sadece iyi şanslar dilemedim ayrıca çok fazla dua da ettim. Eğer kazanmasaydı bu bir trajedi olurdu" dedi.

"RAKİBİ TÜRKİYE'DEKİ MÜLTECİLERİ SERBEST BIRAKACAKTI

Sözlerini sürdüren Orban, "Çünkü rakibi Ukrayna meselesinde savaş yanlısıydı ve kazanması durumunda Türkiye'de yaşayan dört milyon mülteciyi serbest bırakacaktı" diye konuştu.

Viktor Orban

"RUS DOĞALGAZI MACARİSTAN'A ULAŞAMAYABİLİRDİ"

Rus doğalgazının Avrupa'ya Türkiye üzerinden ulaştığına da vurgu yapan Orban, Ankara'da ABD yanlısı bir hükümetin görevde olması halinde doğalgazın Macaristan ve Sırbistan'a ulaşmayabileceğini öne sürdü.

ERDOĞAN'I İLK TEBRİK EDENLERDENDİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 28 Mayıs akşamı, seçimin resmi sonuçları henüz açıklanmamışken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTwitter hesabından bir mesaj paylaşarak tebrik etmişti. Orban, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe paylaştığı mesajında, "Tartışmasız zaferiniz için tebrikler Cumhurbaşkanı Erdoğan! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadelerini kullanmıştı.

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Viktor Orban, Macaristan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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