Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi

08.09.2022 13:42
Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı Avrupa'da yeterli miktarda enerji olmayacağından korkulduğunu söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya- Ukrayna Savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı Avrupa'da yeterli miktarda enerji olmayacağından korkulduğunu söyledi.

Başbakan Orban, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını sürdürdüğünü, ama şimdiye kadar bunda başarılı olamadığını belirtti.

AB'nin, yaptırım politikasını değiştirmediği takdirde sorunların artabileceğini kaydeden Orban, "Şu anda Rusya'ya karşı 11 bin yaptırım yürürlükte ancak savaş devam ediyor ve Rusları zayıflatmaya yönelik girişimler başarılı olmadı. Öte yandan yaptırımların neden olduğu acımasız enflasyon ve enerji kıtlığı Avrupa'ya diz çöktürebilir." diye konuştu.

Orban, Macaristan'da enerji kıtlığı olmayacağını, ülkede yeterli miktarda hem doğal gaz hem de elektrik olacağını da sözlerine ekledi.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: 'Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor.' AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: 'Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor.' AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: 'Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor.' AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: 'Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor.'
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Macaristan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi - Son Dakika

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