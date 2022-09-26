Macaristan Başbakanı Orban, Batı'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumunu eleştirdi - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Orban, Batı'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumunu eleştirdi

26.09.2022 18:34
Macaristan Başbakanı Orban, Batı'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumunu eleştirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili, Batı'nın savaştan, ülkesinin ise barıştan yana olduğunu söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya- Ukrayna Savaşı'yla ilgili, Batı'nın savaştan, ülkesinin ise barıştan yana olduğunu söyledi.

Orban, Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzayacağını çünkü ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'yı silah ve maddi olarak desteklediğini, Rusya'nın ise hem insan hem de silah bakımından rezervlerinin sınırsız olduğunu söyledi.

Macaristan'ın duruşunun Batı'nınkinden farklı olduğunu vurgulayan Orban, "Bugün Batı, savaştan Macaristan ise barıştan yana. Biz, savaşı sürdürmek ve derinleştirmek yerine acil bir ateşkes ve barış görüşmeleri talep ediyoruz." diye konuştu.

Rusya'ya uygulanan yaptırımları da eleştiren Orban, yaptırımların sonlandırılması halinde enerji fiyatlarının hemen yarıya düşeceğini ve böylece enflasyonun da yarı yarıya azalacağını savundu.

Yaptırımların Rusya'ya zarar vermediğini, bilakis Avrupa vatandaşlarının bundan olumsuz etkilendiğini aktaran Orban, Rusya'nın enerji ihracatından, savaşın başlangıcından bugüne kadar, artan enerji fiyatları nedeniyle 158 milyar avro para kazandığını öne sürdü.

ABD'de petrol, doğal gaz ve elektriğin Avrupa'dan çok daha ucuz olduğunu ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların AB'de halka sorulmadığını belirten Orban, Macarlara, yaptırımlar hakkında fikirlerini belirtmeleri için fırsat sağlanacağını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Macaristan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan Başbakanı Orban, Batı'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumunu eleştirdi - Son Dakika

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