Son Dakika Haberleri: Macaristan Başbakanından "güvenli bölge" açıklaması
Son Dakika Güncel Macaristan Başbakanından 'güvenli bölge' açıklaması

Macaristan Başbakanından "güvenli bölge" açıklaması

1 saat önce

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli bölgenin oluşturulduğunu söyledi.

Macaristan Başbakanından

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli bölgenin oluşturulduğunu söyledi.

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 3 milyondan fazla mültecinin yaşadığını ve Türkiye'nin Suriyelileri kendi ülkelerine göndermesinin Macaristan'ın çıkarına olduğunu belirten Orban, "Mülteciler ya Suriye'ye ya da Avrupa'ya gidebiliyor. Mültecilerin Suriye'ye yani kendi evlerine gidebilmeleri için o bölgenin askeri anlamda istikrara kavuşturulması gerekiyordu. Anladığım kadarıyla bu gerçekleştirildi ve güvenli bölge oluşturuldu." diye konuştu.

Suriyelilerin Avrupa'ya doğru yola çıkması halinde Yunanistan ve Balkanlar üzerinden ya Macaristan ya da Hırvatistan sınırına ulaşacağını ama bunun gerçekleşmesini istemediklerini kaydeden Orban, Avrupa Birliği'ne, Türkiye tarafından oluşturulan güvenli bölgede inşa edilecek şehirler için maddi yardımda bulunması çağrısı yaptığını da söyledi.

Macar yetkililerden harekata destek vermişti

Macar yetkililer, Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları yayımlamıştı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Devlet Sekreteri Tamas Vargha, Barış Pınarı Harekatı'nın terör örgütünü hedef aldığını belirtmiş, "Müdahale Kürt halkına karşı değil. Ankara, Irak'ta Kürt yönetimi ile çok iyi ilişkilere sahip. Operasyon, 1984'ten beri Türkler ve Kürtlere karşı terör eylemi düzenleyen örgütü hedef alıyor. Türkiye'nin de kendi halkını koruması anlaşılır bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas da "Türkiye kendi topraklarında ikamet eden 4 milyon mülteciyi kendi ülkesine geri ulaştırmak istiyorsa o zaman bu girişimi desteklenmeli." yorumunu yapmıştı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ise, AB'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yayımlamak istediği ortak deklarasyonu ülkesinin uzun süre engellediğini belirtmiş, "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon düzensiz göçmen ve mülteci var. Türkler, onların geri dönmesi için çalışıyor." şeklinde konuşmuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Viktor Orban, Macaristan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:28 Kaynak: AA
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