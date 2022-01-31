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Macaristan basın heyeti AA'yı ziyaret etti - Son Dakika

Macaristan basın heyeti AA'yı ziyaret etti

31.01.2022 19:35
Macaristan basın heyeti AA'yı ziyaret etti

Macaristan basın heyeti, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Macaristan basın heyeti, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) organizasyonunda, Budapeşte YEE Müdürü Mustafa Aydoğdu'nun beraberindeki heyette yer alan Macar gazeteci Attila Kovacs başkanlığındaki basın mensupları, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ve AA Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar tarafından ağırlandı.

Özhan ve Bayraktar, Macar basın mensuplarını ağırlamaktan duyulan memnuniyeti dile getirerek, AA'nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA Genel Yayın Yönetmeni Özhan, Macaristan'ın Türkiye için tarihten gelen özel öneme sahip olduğunu, AA'nın bu ülkedeki varlığıyla haber trafiğinin uluslararası alana ve Türkiye'ye en güçlü şekilde aktarılmaya devam ettiğini dile getirdi. ??

Türk şirketlerinin Macaristan'daki varlığının taraflara sağladığı ticari katkıların yanında, bulundukları ortamdaki yaşam standartlarının iyileştirilmesinden toplumlar arabası ilişkilerin güçlendirilmesine kadar pek çok avantaj sunduğunu kaydeden Özhan, iki ülkenin basın kuruluşları ve mensupları arasındaki etkileşimin de hızla artmasından memnuniyet duyduklarını vurguladı.

AA'nın uluslararası ajanslarla iş birliği içinde olduğunu ifade eden Bayraktar ise Türkiye'de basında çıkan haberlerin yarısının AA tarafından üretildiğini, ajans muhabirlerinin çektiği fotoğrafların da Guardian ve Washington Post gibi kuruluşlarda hemen her gün yayımlandığını kaydetti.

Bayraktar, Macar basın mensuplarını, Haber Akademisi'nin yanı sıra Savaş Muhabirliği ve Online Journalism gibi programları hakkında da bilgilendirdi.

Macar basın heyetindeki gazeteciler de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

Macar konuklar AA'nın hedefleri, Macaristan haberlerinin takibi, Türkiye'deki basın faaliyetleri, dünya ve bölge gündeminin ön sıralarında yer alan hususlar gibi konularda sorular yöneltti.

Heyettekiler, Türk ve Macar basını arasında karşılıklı ziyaretlerin ve görüş alışverişinin artırılması, mesleki tecrübelerin değerlendirilmesi ve habercilik alanındaki açılımlara dair temasların sıklaştırılmasının önemine değindi.

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Togo Cumhuriyeti, Anadolu Ajansı, Macaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan basın heyeti AA'yı ziyaret etti - Son Dakika


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