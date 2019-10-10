Son Dakika Haberleri: Macaristan Başkonsolosu Keller'den Beyoğlu Belediyesine ziyaret
Son Dakika Güncel Macaristan Başkonsolosu Keller'den Beyoğlu Belediyesine ziyaret

Macaristan Başkonsolosu Keller'den Beyoğlu Belediyesine ziyaret

1 saat önce

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı ziyaret etti.

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı ziyaret etti.

Beyoğlu Belediyesi'ne gelen Keller'i başkanlık binası girişinde Yıldız ile belediye çalışanları karşıladı.

Burada konuşan Yıldız, Macaristan'ın Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin yanında olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yıldız, "Bugün Türkiye kendi sınırında bir harekata başladı. Farklı ülkelerden farklı açıklamalar yapılıyor. Ama Macaristan'ın açıklaması iki ülkenin tarihi bağlarına dayanan sevgi dolu destek dolu mesajıyla aynı güne denk gelmiş olması anlamlı." dedi.

Macaristan Başkonsolosu Keller'den Beyoğlu Belediyesine ziyaret

Haydar Ali Yıldız, Macaristan, İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:45 Kaynak: AA
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