Macaristan, Bosna Hersek'e 200 bin Kovid-19 aşısı yardımında bulundu - Son Dakika

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede bağışladığı 200 bin Çin üretimi Sinopharm aşısını Bosna Hersek yetkililerine teslim etti.

Başkent Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Havalimanı'nda açıklamada bulunan Szijjarto, Bosna Hersek'e en yüksek dozda aşı bağışında bulundukları için gururlu olduklarını ifade ederek, "Dünya, son bir buçuk yılda oldukça büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Salgında bize düşen ilk görev insan hayatını koruyabilmek, ikincisi ise insan hayatını korumakta önemli bir araç olan aşıyı temin edebilmek." dedi.

Macaristan ve Batı Balkan ülkelerinin birbirine bağlı olduğuna işaret eden Szijjarto, "Batı Balkanlar'da her şey yolundaysa Macaristan'da da yolundadır ancak bir şeyler ters giderse Macaristan'da da ters gider. Bu bağlamda, özellikle salgınla mücadelede bölgeye büyük bir mutlulukla yardım ediyoruz." diye konuştu.

Szijjarto, Bosna Hersek'e 200 bin doz Sinopharm aşısını teslim ettiklerini kaydetti.

Aşıları teslim alan Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija da tek seferde en yüksek dozda aşı yardımını bugün Macaristan'dan aldıklarını belirterek "Bosna Hersek'e bugüne kadar 928 bin aşı geldi. Bunlar riskli grupların aşılanması için yeterliydi. Temmuz sonuna kadar 1 milyon128 bin doz aşının gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.