Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, ATSO Başkanı Çetin'i ziyaret etti - Son Dakika

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Ticaret Ataşesi Áron Sipos, Fahri Konsolos Kaan Karakaya ve heyetiyle bir araya geldi.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda ekonomik iş birliği imkanları görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Çetin, Antalya'nın yatırım, turizm ve tarım açısından önemli bir merkez olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok yabancı yatırımcıya sahip kentin Antalya olduğunu belirten Çetin, "Bugün 4 bin 500'e yakın yabancı yatırımcı Antalya'da yatırımlarını sürdürüyor. Bu rakam her geçen gün artarak devam ediyor. Turizmiyle Türkiye'nin dışa açılan penceresi olan Antalya, yabancı yatırımcılar için de en önemli yatırım merkezlerinden birisi" dedi.

Antalya'nın dünyanın en gözde turizm destinasyonlarından birisi olduğuna dikkati çeken Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi 18 milyona yakın turist ağırlayan kent turizminin aşılama sürecinden sonra eski günlerine döneceğini vurguladı.

Türkiye'nin Macaristan ile eskiye dayalı bir dostlukları olduğunu dile getiren Çetin, "En çok yabancı yatırımcıya sahip şehirlerden biri olmamıza rağmen odamıza kayıtlı yalnızca 3 Macaristan ortaklı firma bulunuyor. Antalya turizm, tarım, ticaret ve sanayi açısından yatırıma çok açık bir kent. Macar yatırımcılara kentimizin yatırım imkanlarını anlattığımız takdirde ben burada yatırım konusunda istekli olacaklarından eminim." ifadelerini kullandı.

Çetin, Antalya ile Macaristan'ın ticari ilişkilerinin karşılıklı iş birliği çalışmalarıyla gelişebileceğini belirtti.

Antalya'ya Macaristan'dan gelen turist sayısının da düşük olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, "Geçtiğimiz 2 seneyi saymazsak 2019 yılında Antalya'yı 90 bine yakın Macar ziyaret etti. Sizler ile Macar vatandaşlarının turizm tercihlerinde Antalya'yı öne çıkaracak projelerini de yapmak isteriz.Önümüzdeki günlerde Macar vatandaşlarını Antalya'da görmek istiyoruz. Tatil alışkanlığının artması Macar yatırımcıların da ilgisini artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

-"En önemli 3 turizm destinasyonundan biri Türkiye"

Büyükelçi Matis, Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu için kente geldiklerini ve ekonomik ilişkilerini geliştirecek ziyaretlerde bulunduklarını bildirdi.

Macaristan ile Antalya ilişkilerini ileri seviyelere çıkarmak istediklerini belirten Matis, "Bu görüşmede birlikte yapılacak işbirliği çalışmalarını değerlendirmek istedik. Aramızda kurulacak ilişkiler ile gelişecek ekonomik bağ ülkemiz ekonomisi için de oldukça önemli. Umuyorum ki bu görüşmeden sonra artık adımlarımızı daha hızlı atacağız" diye konuştu.

Antalya'nın özellikle tarım alanındaki potansiyelinin de farkında olduklarını belirten Matis, şunları kaydetti:

"Tarımın her alanında Antalya'nın çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bu konuda işbirliği çalışmaları yürütmek konusunda istekliyiz. Hatta Antalya'da Kasım ayında yapılacak olan GrowTech Fuarı için Macaristan'dan iş insanları ve üst düzey devlet adamlarının yer aldığı bir şekilde katılım göstereceğiz. "