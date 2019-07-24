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Macaristan Büyükelçisinden KAYSO'ya Ziyaret

1 saat önce

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı ve Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve beraberindeki heyet, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi makamında ziyaret etti.

Macaristan Büyükelçisinden KAYSO'ya Ziyaret, System.String[]
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı ve Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve beraberindeki heyet, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Matis'e yeni görevinde başarılar dileyen KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Sayın Büyükelçi yaklaşık 6 ay önce bu göreve atandı. Türkiye'de ki ilk ziyaretlerinden birisini de Kayseri'ye yapıyor olması memnuniyet verici" dedi.

Macaristan ile Türkiye'nin iyi ilişkiler içerisinde olduğuna dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "Macaristan hem ticari anlamda hem kültür olarak kendimize yakın hissettiğimiz ülkelerden bir tanesi. Kayserili işadamlarımızın bu ülkede yatırımları var. Bunun yanı sıra üyelerimizden ciddi manada hem ithalat hem de ihracat yapan firmalarımız var. Bu ilişkileri daha da geliştirmek için gayret ediyoruz. Ben ziyaretlerinden dolayı Sayın Büyükelçi ve heyetine teşekkür ediyorum" dedi.

Ev sahipliğinden dolayı Başkan Büyüksimitci'ye teşekkür eden Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan tarafından yatırımcılara verilen teşvik ve vergi sistemlerini anlatmak üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Macaristan'ın şu ana kadar çok fazla yatırım çektiğini belirten Matis, "Macaristan şu anda Avrupa'da yatırım yapılabilecek ülkelerin başında geliyor. Şu anda bu rekabette kesinlikle birinciyiz ve bunun bilgisini Türkiye'nin dört bir köşesine götürmek istiyoruz. Bu nedenle çeşitli yerlerde buna benzer tanıtım toplantıları yapıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ
Kayseri Sanayi Odası, Macaristan, Kayseri, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:33 Kaynak: İHA
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