Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi

18.05.2022 13:29
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi

Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Katalin Novak, ilk yurt dışı ziyaretini Polonya'ya yaptı.

Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Katalin Novak, ilk yurt dışı ziyaretini Polonya'ya yaptı.

Novak, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Varşova'da bir araya geldi.

Duda, Novak'ın ilk yurt dışı ziyaretini Polonya'ya yapmasının iki ülke arasındaki dostluğun göstergesi olduğunu belirterek, "Ülkelerimizde de benzer politikaları uygulayacağımıza inanıyorum. Bugün ikili olarak adil, demokratik dünyanın içinde bulunduğu sorunlarla ilgili konuştuk." dedi.

Novak da "İlk yurt dışı seyahatimin Polonya olması gerektiği benim için gayet açıktı. Ukrayna bugün Avrupa'nın kapılarını koruyor, orada masum insanlar ölüyor. Kurbanların yanında olmalıyız." dedi.

Ukrayna'daki savaş görüntülerinden derinden sarsıldığını kaydeden Novak,"Putin'in saldırganlığını ve egemen bir devlete gerçekleşen silahlı saldırıları kınıyoruz. Biz Macarlar barış istiyoruz. Macaristan'da ve komşu ülkelerde savaşı değil, barışı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Novak, "Biz masum kurbanların ve gerçeğin yanındayız. Avrupa Birliği ve NATO'ya verdiğimiz taahhütleri yerine getiriyoruz ve bir karara 'hayır' deme hakkımız olduğunda ve Macaristan'ın çıkarları gerektirdiğinde 'hayır' diyoruz." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Hırvatistan Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO üyeliğine itirazı konusunda Türkiye'ye hak verdi Hırvatistan Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO üyeliğine itirazı konusunda Türkiye'ye hak verdi Tunus Cumhurbaşkanı Said, 'Venedik Komisyonu'na' şikayet edildi Tunus Cumhurbaşkanı Said, 'Venedik Komisyonu'na' şikayet edildi
Kaynak: AA

cumhurbaşkanı, Macaristan, Polonya, Duda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:03:07. #1.12#
SON DAKİKA: Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement