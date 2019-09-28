Son Dakika Haberleri: Macaristan'da 1,2 milyar euroluk petrokimya yatırımı
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Macaristan'da 1,2 milyar euroluk petrokimya yatırımı

1 saat önce

Macaristan devletinin de pay sahibi olduğu petrol ve gaz şirketi MOL Group tarafından orta ve doğu Avrupa'da tek olacak entegre polyol üretim tesisinin temeli atıldı.

Macaristan'da 1,2 milyar euroluk petrokimya yatırımı, System.String[]

Macaristan devletinin de pay sahibi olduğu petrol ve gaz şirketi MOL Group tarafından orta ve doğu Avrupa'da tek olacak entegre polyol üretim tesisinin temeli atıldı.

Macaristan, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:56 
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