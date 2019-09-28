Macaristan'da 1,2 milyar euroluk petrokimya yatırımı
1 saat önce
Macaristan devletinin de pay sahibi olduğu petrol ve gaz şirketi MOL Group tarafından orta ve doğu Avrupa'da tek olacak entegre polyol üretim tesisinin temeli atıldı.
Macaristan devletinin de pay sahibi olduğu petrol ve gaz şirketi MOL Group tarafından orta ve doğu Avrupa'da tek olacak entegre polyol üretim tesisinin temeli atıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:56
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