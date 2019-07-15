Son Dakika Haberleri: Macaristan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Macaristan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

7 saat önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Macaristan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği tarafından Yunus Emre Enstitüsü (YEE) binasında gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, hain darbe girişimi esnasında ve terörle mücadele ederken yurt savunmasında hayatını kaybeden şehitleri ve gazileri minnetle andığını ve şehitlerin asla unutulmayacağını söyledi.
Darbe girişimi ile Türkiye'nin anayasal düzeninin, demokratik kurumlarının ve hukukun üstünlüğünün hedef alındığını vurgulayan Büyükelçi Oktay, "15 Temmuz gecesi yaşananlar örgütün amaçlarına ulaşmak için vatana ihanet dahil her türlü suçu işlemekten, kendi halkının üzerine ateş açmaktan, Meclisimizi bombalamak ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı suikast düzenlemeye kalkışma dahi her türlü alçaklığı yapmaktan geri durmayacağını gözler önüne sermiştir." diye konuştu.
Oktay, 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında atılan adımlar neticesinde söz konusu örgütün yıllarca evrakta sahtecilikten şantaj ve yolsuzluğa, sınav sorusu hırsızlığından üst düzey kamu görevlilerini tehdit ve yıldırma girişimlerine, kumpas davalarından suikastlara kadar geniş bir yelpazede çok ciddi suçlar işlemiş olduğunun net bir biçimde ortaya çıkarıldığını dile getirdi.
Anma programı kapsamında belgesel filmi gösterimi de yapıldı.
Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:14 Kaynak: AA
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