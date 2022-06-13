Macaristan'da 3 günde 1513 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi - Son Dakika
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Macaristan'da 3 günde 1513 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

13.06.2022 10:50
Macaristan'da 3 günde 1513 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Macaristan'da 3 günde 1513 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.

Macaristan'da 3 günde 1513 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.

Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 1513 düzensiz göçmenin sınırlardan geri çevrildiği, son bir haftada da 42 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 30 Mayıs-5 Haziran'da 3 bin 846, 6-12 Haziran'da 3 bin 922 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği kaydedildi.

Macaristan, düzensiz göçmenleri durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenler, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'da 3 günde 1513 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi - Son Dakika

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