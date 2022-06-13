Macaristan, düzensiz göçmenleri durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 1513 düzensiz göçmenin sınırlardan geri çevrildiği, son bir haftada da 42 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Macaristan'da 3 günde 1513 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi - Son Dakika

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