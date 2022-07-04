Macaristan'da 3 günde 1654 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Macaristan'da 3 günde 1654 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.

Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 1654 düzensiz göçmenin sınırlardan geri çevrildiği, son bir haftada da 34 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 20-26 Haziran'da 3 bin 714, 27 Haziran-3 Temmuz'da ise 3 bin 760 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği kaydedildi.

Macaristan, düzensiz göçmenleri durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenler, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılıyor.