Macaristan'da 3 günde 1734 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi - Son Dakika
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Macaristan'da 3 günde 1734 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

10.10.2022 19:34
Macaristan'da 3 günde 1734 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Macaristan'da 3 günde 1734 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.

Macaristan'da 3 günde 1734 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.

Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 1734 düzensiz göçmenin sınırlardan geri çevrildiği, son bir haftada da 49 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 26 Eylül-2 Ekim'de 4 bin 845, 3-9 Ekim'de ise 4 bin 674 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği ifade edildi.

Düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler

Macaristan, düzensiz göçmenleri durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenler, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılıyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Macaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'da 3 günde 1734 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi - Son Dakika

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